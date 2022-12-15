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    Реграги: Сборная Марокко поплатилась за свои ошибки

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    Главный тренер Марокко Валид Реграги высказался о поражении от Франции (0:2) в полуфинале ЧМ-2022.

    Валид Реграги
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    Валид Реграги

    «Мы выложились по максимуму, это самое главное. У нас было несколько травм, мы потеряли Агерда на разминке, Саисса, Мазрауи в перерыве… Но мне нечего сказать, мы поплатились за ошибки.

    Мы плохо вошли в игру, у нас было слишком много потерь мяча в первом тайме. Второй гол нас убил, но это не отменяет всего, что мы сделали ранее», — цитирует Реграги RMC Sport.

    Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.

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