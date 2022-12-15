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    Льорис: Франция изрядно натерпелась со сборной Марокко

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    Вратарь сборной Франции Уго Льорис подвел итоги матча ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    «Мы изрядно натерпелись. Мы выдохлись, но покидаем поле довольными выполненной работой. Мы подарили себе прекрасную возможность вписать сборную Франции в историю футбола, ведь это второй финал за четыре года.

    Не все было идеально сегодня. В воскресенье нам придется задействовать все свои ресурсы. Это будет отличный финал. Аргентина — прекрасная команда с футболистом, вошедшим в историю спорта Лионелем Месси, но и у нас есть чем им ответить», — сказал Льорис BeInSports.

    Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.

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