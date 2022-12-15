Льорис: Франция изрядно натерпелась со сборной Марокко

Вратарь сборной Францииподвел итоги матча ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

«Мы изрядно натерпелись. Мы выдохлись, но покидаем поле довольными выполненной работой. Мы подарили себе прекрасную возможность вписать сборную Франции в историю футбола, ведь это второй финал за четыре года.

Не все было идеально сегодня. В воскресенье нам придется задействовать все свои ресурсы. Это будет отличный финал. Аргентина — прекрасная команда с футболистом, вошедшим в историю спорта Лионелем Месси, но и у нас есть чем им ответить», — сказал Льорис BeInSports.

Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.