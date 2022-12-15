Тео Эрнандес: Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале

Защитник сборной Францииподелился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира в Катаре.

Накануне команда Дидье Дешама в полуфинальном матче обыграла Марокко со счетом 2:0. Тео забил уже на пятой минуте встречи.

«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд — невероятно. Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале.

Будем упорно работать, чтобы выиграть этот финал. Я также думаю о брате», — цитирует Эрнандеса RMC Sport.

Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.