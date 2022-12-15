Тео Эрнандес: Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале

Тео Эрнандес Фото: globallookpress.com
Накануне команда Дидье Дешама в полуфинальном матче обыграла Марокко со счетом 2:0. Тео забил уже на пятой минуте встречи.
«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд — невероятно. Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале.
Будем упорно работать, чтобы выиграть этот финал. Я также думаю о брате», — цитирует Эрнандеса RMC Sport.
Сборная Франции 18 декабря сыграет в финальном матче против команды Аргентины. Марокканцы днем ранее разыграют бронзу со сборной Хорватии.