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    Дешам уверен, что Франция обязательно взломаем оборону Марокко

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира со сборной Марокко.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Мы обязательно сумеем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.

    Их успех заключается не только в действиях в обороне — если бы они просто качественно отбивались от атак соперников, то мы сейчас не обсуждали бы наш предстоящий матч в полуфинале. Африканская команда достаточно организованна», — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.

    Сборные Марокко и Франции встретятся на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре сегодня, 14 декабря, начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.

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