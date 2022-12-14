Дешам уверен, что Франция обязательно взломаем оборону Марокко

Главный тренер сборной Францииподелился ожиданиями о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира со сборной Марокко.

«Мы обязательно сумеем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются.

Их успех заключается не только в действиях в обороне — если бы они просто качественно отбивались от атак соперников, то мы сейчас не обсуждали бы наш предстоящий матч в полуфинале. Африканская команда достаточно организованна», — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.

Сборные Марокко и Франции встретятся на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре сегодня, 14 декабря, начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.