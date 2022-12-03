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    «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по Кубку России

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    Состоялась жеребьевка верхней и нижней сетки плей-офф Кубка России.

    Кубок России
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    Кубок России

    В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ.

    Путь РПЛ:

    «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)

    «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва)

    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург)

    ЦСКА (Москва) — «Краснодар»

    Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.

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    В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победители Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ.

    Путь регионов:

    «Уфа» — «Ахмат» (Грозный)

    «Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва)

    «Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

    «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород»

    Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры состоятся 26 февраля.

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