«Спартак» и «Зенит» узнали соперников по Кубку России

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ.
Путь РПЛ:
«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва)
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург)
ЦСКА (Москва) — «Краснодар»
Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.
В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победители Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ.
Путь регионов:
«Уфа» — «Ахмат» (Грозный)
«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» (Москва)
«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород»
Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры состоятся 26 февраля.