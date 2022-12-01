Пиняев стал обладателем премии «Первая пятерка-2022» лучшему молодому игроку РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов»стал обладателем премии

Награда ежегодно вручается лучшему молодому футболисту чемпионата России.

18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов.

В текущем сезоне Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов).

Третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 ), четвертым хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко (129).

Пятерку замкнул защитник «Ростова» Александр Сильянов (124).

На премию были номинированы Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все — «Краснодар»), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба — «Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»).

В женской Суперлиге обладательницей премии «Первая пятерка» стала полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.