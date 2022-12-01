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    Крыховяк: Польша может доставить Франции проблемы и преподнести сюрприз

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    Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча с Францией в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «Нет, мы не боимся. Очевидно, что они фавориты, и все, безусловно, хотят увидеть, как они легко выигрывают у нас. После матча с Аргентиной я был бы того же мнения. Но в наших силах доставить им проблемы и преподнести сюрприз.

    Мы прекрасно знаем, что умеем защищаться, долго держаться, но делать это весь матч сложно. Необходимо также преуспеть в том, чтобы быть опасными в атаке. В каких линиях французы нас превосходят? Во всех! Они сильны везде», — цитирует Крыховяка L`Equipe.

    Накануне поляки проиграли 0:2 Аргентине, но вышли в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе. В 1/8 финала 4 декабря Польша сыграет со сборной Франции.

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