Крыховяк: Польша может доставить Франции проблемы и преподнести сюрприз

Полузащитник сборной Польшиподелился ожиданиями от матча с Францией в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Нет, мы не боимся. Очевидно, что они фавориты, и все, безусловно, хотят увидеть, как они легко выигрывают у нас. После матча с Аргентиной я был бы того же мнения. Но в наших силах доставить им проблемы и преподнести сюрприз.

Мы прекрасно знаем, что умеем защищаться, долго держаться, но делать это весь матч сложно. Необходимо также преуспеть в том, чтобы быть опасными в атаке. В каких линиях французы нас превосходят? Во всех! Они сильны везде», — цитирует Крыховяка L`Equipe.

Накануне поляки проиграли 0:2 Аргентине, но вышли в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе. В 1/8 финала 4 декабря Польша сыграет со сборной Франции.