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    Федун прокомментировал дисквалификацию игроков «Спартака» и «Зенита» за драку

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о наказании, вынесенном КДК РФС игрокам красно-белых и «Зенита».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    Сегодня КДК дисквалифицировал на шесть матчей Кубка России футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона, участвовавших в массовой драке.

    «Мое мнение таково: шесть — много, пять было бы достаточно», — сказал Федун «Р-Спорт».

    Напомним, что основное время матча 6-го тура Кубка России между соперниками завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

    Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды

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