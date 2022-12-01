Федун прокомментировал дисквалификацию игроков «Спартака» и «Зенита» за драку

Бывший владелецвысказался о наказании, вынесенном КДК РФС игрокам красно-белых и

Сегодня КДК дисквалифицировал на шесть матчей Кубка России футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона, участвовавших в массовой драке.

«Мое мнение таково: шесть — много, пять было бы достаточно», — сказал Федун «Р-Спорт».

Напомним, что основное время матча 6-го тура Кубка России между соперниками завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды