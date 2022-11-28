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    Жорди Альба: Теперь нужно сыграть третью игру и выиграть ее, чтобы выйти из группы на первом месте

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    Защитник сборной Испании Жорди Альба подвел итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Германией (1:1).

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    «Это была сбалансированная игра, так как обе команды доминировали. В первом тайме у нас были хорошие шансы забить, и в конце концов гол был забит Моратой.

    Теперь нужно думать о победе над Японией. Мы все еще уверены в себе. Была проделана хорошая работа, поэтому необходимо и дальше следовать этому пути. Теперь нужно сыграть третью игру и выиграть ее, чтобы выйти из группы на первом месте», — цитирует Альбу Barcablaugranes.

    Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.

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