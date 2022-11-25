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    Симеоне оценил игру Жоау Феликса на чемпионате мира-2022

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру нападающего мадридцев Жоау Феликса на чемпионате мира-2022.

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    25 ноября форвард отметился голом за сборную Португалии в матче против Ганы (3:2) в рамках 1-го тура группового турнира ЧМ-2022.

    «Я хорошо видел его игру. Для него это идеальный турнир, короткий, где видишь красоту, скорость, где влюбляешься в таких игроков, как он.

    Он выступил в соответствии с тем, что нужно команде, и он сыграл свою роль в трех голах», — приводит слова Симеоне Marca.

    Ранее появилась информация, что 23-летний футболист принял решение покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Контракт Феликса с мадридским клубом рассчитан до 2026 года.

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