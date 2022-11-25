Симеоне оценил игру Жоау Феликса на чемпионате мира-2022

Главный тренерпрокомментировал игру нападающего мадридцевна чемпионате мира-2022.

25 ноября форвард отметился голом за сборную Португалии в матче против Ганы (3:2) в рамках 1-го тура группового турнира ЧМ-2022.

«Я хорошо видел его игру. Для него это идеальный турнир, короткий, где видишь красоту, скорость, где влюбляешься в таких игроков, как он.

Он выступил в соответствии с тем, что нужно команде, и он сыграл свою роль в трех голах», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее появилась информация, что 23-летний футболист принял решение покинуть «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Контракт Феликса с мадридским клубом рассчитан до 2026 года.