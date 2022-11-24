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    Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Сербией

    Бразилия — Сербия: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Сербии
    Сборная Бразилии одержала домашнюю победу над командой Сербии (2:0) в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 62-й минуте. Неймар в левой части сербской штрафной мягко покатил мяч на Винисиуса, а тот мощно пробил по воротам. Милинкович-Савич дотянулся в прыжке и отбил влево от себя, где Ришарлисон опередил Павловича и с нескольких метров вколотил мяч в оставшиеся пустыми ворота.

    А на 73-й минуте Винисиус от левого края штрафной выполнил низкий навес в центр штрафной Сербии. Ришарлисон первым касанием подбросил мяч вверх, а затем нанес роскошный удар в падении «боковыми ножницами». Мяч пролетел над плечом Вельковича и оказался в сетке ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа G
    Бразилия — Сербия 2:0
    Голы: 1:0 Ришарлисон (62'), 2:0 Ришарлисон (73') Бразилия: Алисон, Данило, Маркос Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро, Лукас Пакета (Фред, 75'), Каземиро, Рафаэл Диас (Габриэл Мартинелли, 87'), Неймар (Антони, 79'), Винисиус Жуниор (Родриго, 76'), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79') Сербия: Александр Митрович (Неманья Максимович, 83'), Душан Тадич, Филип Младенович (Душан Влахович, 66'), Саша Лукич (Дарко Лазович, 66'), Неманья Гудель (Иван Илич, 57'), Сергей Милинкович-Савич, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 57'), Страхиня Павлович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Страхиня Павлович (7'), Неманья Гудель (49'), Саша Лукич (64')

    Команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.

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