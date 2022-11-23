Жиру остался доволен таким началом чемпионата мира

Нападающий сборной Францииподелился впечатлениями после победы над Австралией на старте ЧМ (4:1). В этой игре он отметился дублем.

«Мы должны лучше входить в игру. Мы немного испугались, но потом быстро отреагировали, смогли вернуться в игру и продолжить. Даже несмотря на то, что могли забить больше голов, мы хорошо себя показали сегодня и были эффективны, но все не идеально.

Очень хорошо, что динамика и уверенность переломили ситуацию. Нам придется учиться на этих маленьких ошибках», — цитирует Жиру RMC Sport.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании, а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом.