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    РФС подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Таджикистана

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве.

    РФС расширит сотрудничество с Федерацией футбола Таджикистана
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    РФС расширит сотрудничество с Федерацией футбола Таджикистана

    «Подписи на документе поставили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо. Их встреча прошла 16 ноября в Душанбе, накануне товарищеского матча двух национальных сборных.

    Максим Митрофанов и Хуршед Мирзо обсудили пути расширения сотрудничества между двумя национальными федерациями, а также договорились о проведении товарищеских матчей между различными сборными командами двух стран.

    В рамках подписанного меморандума генеральный секретарь РФС выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана, высоко оценив развитие таджикского футбола за последние годы. Также Максим Митрофанов поблагодарил хозяев за теплый прием, оказанный делегации РФС и национальной сборной России в Душанбе.

    В свою очередь, Хуршет Мирзо отметил, подписание документа приведет к укреплению сотрудничества между федерациями и поможет развитию футбола в Таджикистане», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

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    17 ноября на Центральном стадионе Душанбе пройдет товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и России. Начало игры — в 18:00 мск. На уровне национальных сборных команды сыграют впервые.

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