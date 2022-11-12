Юран: При системе «весна — осень» у нас клубы брали еврокубки, а сборная заняла 3-е место на Евро

Бывший главный тренервыступил за возвращение российских футбольных турниров к системе игры «весна — осень».

«Я не могу представить себе, что Вторая лига играет "весна — осень", а РПЛ играет по системе "осень — весна".

Как тогда заявки будут формироваться? К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из Второй лиги, хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?

Когда мы играли по системе "весна — осень", у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место. Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас.

Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему "весна — осень"!», — сказал тренер «Чемпионату».