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    Ондуа: Многие футболисты из России поздравили с вызовом в сборную Камеруна на ЧМ-2022

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    Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022.

    Гаэль Ондуа
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    Гаэль Ондуа

    Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Хавбек был в школе «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, затем играл за молодежку ЦСКА, а позже выступал в составе «Анжи». В настоящее время 27-летний футболист, у которого есть российское гражданство, играет за немецкий «Ганновер».

    «Мы недавно общались с Самуэлем Это’О. Он говорил, что надо готовиться, работать на 100 процентов. Надо верить, ведь произойти может все, что угодно. Он рассказывал, как играл в Лиге чемпионов. У них был коллектив единомышленников, сборной это тоже нужно. Надо просто отдавать себя полностью.

    Что касается премиальных, то мы это не обсуждали. Это не самые важные вещи сейчас. Мы все знаем, что Это’О сделает все, как обещал. У нас никогда не было проблем с этим.

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    • Меня поздравили многие русские футболисты, было очень приятно. Не буду называть, кто конкретно — это будет некрасиво. Были ребята, которые писали, но я пока не успел прочитать. Хочу сказать всем "большое спасибо"! Очень приятно осознавать, что люди, которые с тобой играли, не забывают и продолжают следить.

    Футбол научил меня тому, что нужно всегда верить. Я помню наш последний матч в квалификации ЧМ против Алжира, он лишний раз доказал, что верить нужно до последнего. Что касается нашей группы на ЧМ, то будем отдаваться по максимуму на поле. Да, у Бразилии очень сильный подбор игроков. Но надо сначала сыграть. На поле может произойти всё, что угодно. В конечном счете, лучшая команда победит и пойдет дальше. Будем стараться порадовать наших болельщиков и всех людей, которые в нас верят», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

    Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией.

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