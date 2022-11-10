Месси вернулся к тренировкам перед стартом чемпионата мира

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинец присутствовал на тренировке команды 10 ноября. Ранее сообщалось, что Месси должен был уехать из расположения парижского клуба 7 ноября.
Чемпионат мира стартует 20 ноября в Катаре. В рамках группового этапа сборная Аргентины встретится с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.
В случае победы сборной Аргентины в Катаре, Лионель Месси переходит в «Интер Майами», где и завершит футбольную карьеру. Если этого не случится, легендарный футболист продолжит играть в Европе.