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    Месси вернулся к тренировкам перед стартом чемпионата мира

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    Нападающий парижан и сборной Аргентины Лионель Месси вернулся к тренировкам в составе ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisen.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец присутствовал на тренировке команды 10 ноября. Ранее сообщалось, что Месси должен был уехать из расположения парижского клуба 7 ноября.

    Чемпионат мира стартует 20 ноября в Катаре. В рамках группового этапа сборная Аргентины встретится с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей.

    В случае победы сборной Аргентины в Катаре, Лионель Месси переходит в «Интер Майами», где и завершит футбольную карьеру. Если этого не случится, легендарный футболист продолжит играть в Европе.

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