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    Хави: Это золотая победа, и мы выходим на перерыв лидерами

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от волевой победы над «Осасуной» в Ла Лига (2:1).

    Хави
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    Хави

    «Мы праздновали в раздевалке, потому что против нас было все. Сегодня игроки продемонстрировала свои командные качества. Это золотая победа.

    Еще слишком рано говорить о каких-то достижениях, но это огромная победа, потому что все было против вас. Команда преодолевает это, и это говорит о зрелости команды.

    Я рассчитывал на Пике, потому что Кристенсен и Эрик были травмированы. Мы снова почувствовали несправедливость, отсюда и последовала реакция Пике (красная карточка в подтрибунном помещении). Я сказал команде, что у нас будут свои моменты. Я сказал им, что мы можем додавить соперника.

    Очень горжусь командой — семьей. Все было против нас. Решения арбитра, гол, удаление… Мы были умны, мы очень хорошо использовали свои моменты. Мы воспользовались своими шансами. Это золотая победа, и мы выходим на перерыв лидерами. Это командная победа. Очень горжусь», — цитирует Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая на пять очков «Реал», у которого есть игра в запасе. «Осасуна» находится на шестой строчке.

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