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    Тренер «Оренбурга» назвал главную проблему российских футболистов

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил разница подходов к игре в футбол у аргентинских легионеров его команды и россиян.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Для Веры, Флорентина, Мансильи, Марина не существует авторитетов на поле? Да, вы правы. Это идет из детства. Все естественно.

    Они привыкли играть в такой искренний футбол в Буэнос-Айресе. Там целыми днями играют в футбол на улице. Это же целая религия.

    Так было раньше во многих европейских странах. Но сейчас молодежь, как правило, сидит и играет в PlayStation или переписывается в телефоне.

    В Аргентине же пацаны понимают, что футбол — это их шанс пробиться в жизни, чего-то достичь. Поэтому они часами гоняют мяч. Отсюда такая страсть, импровизация, азарт, пластика!

    Российские футболисты заштампованные? Можно и так сказать. Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит. Но если промолчишь, он не будет ничего придумывать, сыграет попроще.

    Для меня это стало удивлением в мой первый год работы в России. Спрашивал подопечного: "А почему ты не берешь игру на себя, не уходишь влево, вправо, если я тебе ничего не подсказываю?".

    Должна быть развита игровая интуиция, способность действовать так, чтобы поставить соперника в тупик.

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    • Сейчас мне нравится, как играет в "Монако" Головин. Помню, в "Сельте" очень выделялся Мостовой. Нельзя не сказать и про Аршавина. Динамика, скорость, умение обыграть один в один! Все это было при нем.

    Эти футболисты разрывали шаблоны, принимали на поле неожиданные решения. Сейчас таких исполнителей, конечно, в России не хватает.

    Мои футболисты дисциплинированные, выполнят установку. Но мне бы хотелось, чтобы они больше сами думали на поле, делали разницу.

    Опять же надо искать причину в детско-юношеском футболе. На этом уровне для тренеров часто важен только результат. Они могут накричать на ребят, чтобы те не ошибались, просто сохраняли мяч.

    Пацанов не учат думать... Главное — не обрезаться... И к чему это ведет? Парни умеют, грубо говоря, только выбивать мячи куда подальше. И все», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.

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