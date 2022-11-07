Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении

был близок к подписанию контракта со сборной Арменией, но решил продлить соглашение с российской сборной. Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными, но в итоге Карпин решил остаться в сборной России», — добавил источник «Чемпионата».

В качестве главной тренера российской сборной Валерий Карпин начал работу в 2021 году. Под его руководством команда попала в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Впоследствии, сборная России так и не смогла поучаствовать в мировом первенстве из-за отстранения по решению ФИФА и УЕФА.

5 ноября Российский футбольный союз (РФС) сообщил о подписании нового соглашения с Валерием Карпиным, который будет действовать до 2024 года.