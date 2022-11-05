«Эвертон» — «Лестер»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Из-за пределов штрафной площадки пробил Юри Тилеманс, поражая левый верхний угол.

На 87-й минуте Джеймс Мэддисон прорвался по левому флангу и покатил в центр штрафной на Харви Барнса, который поразил ближний угол.