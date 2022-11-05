«Эвертон» — «Лестер»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 45-й минуте. Из-за пределов штрафной площадки пробил Юри Тилеманс, поражая левый верхний угол.
На 87-й минуте Джеймс Мэддисон прорвался по левому флангу и покатил в центр штрафной на Харви Барнса, который поразил ближний угол.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Лестер 0:2
Голы: 0:1 Юри Тилеманс (45 + 1'), 0:2 Харви Льюис Барнс (86') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман (Нэйтан Паттерсон, 71'), Конор Коди, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Идрисса Гейе (Джеймс Гарнер, 46'), Amadou Mvom Onana (Абдулайе Дукуре, 61'), Демарай Грей, Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 61'), Дуайт Макнил (Энтони Гордон, 71') Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 70'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл (Марк Олбрайтон, 78'), Юри Тилеманс (Нампалис Менди, 90'), Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре (Вильфред Ндиди, 70'), Джеймс Джастин, Ваут Фас, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Дэнни Уорд