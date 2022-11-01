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    Президент «Оренбурга» призвал Карпина вызвать Сычевого в сборную России

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что полузащитник его клуба Владимир Сычевой заслужил приглашение в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    «Я поддерживаю Сычевого, он заслужил получить приз лучшему игроку октября. Владимир очень здорово провел этот месяц, статистические показатели сами за себя говорят, он забил больше всех. Одно дело, когда Малком проявляет себя со своим опытом и мастерством, другое дело, когда наш Сычевой так ворвался в список лучших и творит чудеса. И Володя же забивает в том числе и командам из верхней части таблицы, по два мяча забил ЦСКА и "Динамо".

    Я не вызываю в сборную, но, с моей точки зрения, Карпину надо присмотреться к Сычевому. "Оренбург" посчитает за честь отправить Володю в расположение национальной команды. Он уже заслужил вызов в сборную, чтобы его проверили в деле, посмотрели на него», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

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    • Сычевой провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу. 26-летний футболист попал в список претендентов на приз лучшему игроку октября в РПЛ.

    Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

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