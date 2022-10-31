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    «Рома» одержала волевую победу над «Вероной»

    «Верона» — «Рома»: счет 1:3, обзор голов

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    В выездном матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Верону» со счетом 3:1.

    Николо Дзаньоло
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    Николо Дзаньоло

    Павел Давидович вывел хозяев вперед на 27-й минуте встречи. Через 9 минут игрок получил красную карточку и оставил веронцев в меньшинстве.

    До перерыва счет сравнял Николо Дзаньоло. На 88-й минуте Кристиан Вольпато забил победный мяч «римлян», а Стефан Эль-Шаарави снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Рома 1:3
    Голы: 1:0 (26'), 1:1 (45 + 2'), 1:2 (88'), 1:3 (90 + 2') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини, Давиде Фараони, Мартин Онгла, Мигел Велозу, Фабио Депаоли, Yayah Kallon, Адриен Тамез, Тома Анри, Тэмми Абрахам, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Никола Залевский, Мади Камара, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: (20'), (23'), (71'), (81') Удаление: (36')

    «Рома» набрала 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 5 баллами 19-я.

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