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    Пиоли оценил важность победы над загребским «Динамо»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Милан Динамо Загреб
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итог матча с загребским «Динамо» (4:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Это очень важная победа. Нам нужно было показать наш рост, что мы стали лучше, по сравнению с прошлым сезоном, что мы прогрессируем.

    Нам нужно сделать все возможное, чтобы выиграть последнюю игру и пройти квалификацию. У нас отличная команда», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Милан» набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Е, отставая от «Челси» на 3 очка. «Динамо» с 4 очками идет на последней строчке.

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