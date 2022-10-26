Пиоли оценил важность победы над загребским «Динамо»

Главный тренер «Милана»подвел итог матча с загребским «Динамо» (4:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Это очень важная победа. Нам нужно было показать наш рост, что мы стали лучше, по сравнению с прошлым сезоном, что мы прогрессируем.

Нам нужно сделать все возможное, чтобы выиграть последнюю игру и пройти квалификацию. У нас отличная команда», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Милан» набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Е, отставая от «Челси» на 3 очка. «Динамо» с 4 очками идет на последней строчке.