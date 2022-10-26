Тренер «Шахтера»: Еще одно чудо для нашей молодой команды

Главный тренерпрокомментировал выездную ничью с(1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начинали этот проект три месяца тому назад. Мы уже чувствуем себя семьей и должны продолжать верить в успех.

Место в Лиге Европы нами уже забронировано, что очень важно для команды с точки зрения ее становления, так как мы молоды и хотим становится сильнее.

Мудрик неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым.

Он превосходит оппонентов за счет своего дриблинга и действительно является игроком высшего уровня.

В 6-м туре предстоит тяжелая игра. "Лейпциг" стал сильнее под руководством Марко Розе, и сегодняшний результат это подтверждает.

Матч будет сложным, но мы верим в то, что способны сыграть хорошо на глазах у своих болельщиков, а они помогут нам поверить, что (пройти дальше) возможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.