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    Тренер «Шахтера»: Еще одно чудо для нашей молодой команды

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    Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал выездную ничью с «Селтиком» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

    Игор Йовичевич
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    Игор Йовичевич

    «Еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начинали этот проект три месяца тому назад. Мы уже чувствуем себя семьей и должны продолжать верить в успех.

    Место в Лиге Европы нами уже забронировано, что очень важно для команды с точки зрения ее становления, так как мы молоды и хотим становится сильнее.

    Мудрик неудержим. В тот момент, когда думаешь, что готов его догнать, он становится взрывным и чересчур быстрым.

    Он превосходит оппонентов за счет своего дриблинга и действительно является игроком высшего уровня.

    В 6-м туре предстоит тяжелая игра. "Лейпциг" стал сильнее под руководством Марко Розе, и сегодняшний результат это подтверждает.

    Матч будет сложным, но мы верим в то, что способны сыграть хорошо на глазах у своих болельщиков, а они помогут нам поверить, что (пройти дальше) возможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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