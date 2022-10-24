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    Колосков: Дзюба уже мертвый футболист. Забудьте про него

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что экс-капитан «Зенита» Артем Дзюба больше неинтересен российским клубам.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В конце лета Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

    «А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен?

    Да, "Рубин" его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист.

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    • Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: "Кто сгорел, того не подожжешь". Все, он уже сгорел.

    Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

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