Колосков: Дзюба уже мертвый футболист. Забудьте про него

Почетный президент РФСсчитает, что экс-капитан «Зенита»больше неинтересен российским клубам.

В конце лета Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

«А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен?

Да, "Рубин" его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист.

Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: "Кто сгорел, того не подожжешь". Все, он уже сгорел.

Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».