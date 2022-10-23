Тренер «Спартака»: Забили быстрый гол и неосознанно отдали мяч «Химкам»

Тренерпрокомментировал победу над(5:0) в 14-м туре РПЛ.

Главный тренер команды Гильермо Абаскаль пропустил матч из‑за дисквалификации.

«Как всем известно, футбол часто бывает полон парадоксов. Сегодня мы забили быстрый гол. И после этого бывает, что неосознанно отдаешь инициативу сопернику.

Да, мы отдали мяч "Химкам", но сделали это немного больше, чем необходимо. Однако во втором тайме и по ходу встречи смогли направить игру в нужное русло.

Шамар Николсон забил два мяча, также рады за ребят, которые впервые отличились: Павел Мелешин и Павел Маслов. Результат вполне закономерный.

Не меняли Александра Соболева, чтобы не прервалась его результативная серия? Конечно, нет. Ни мы, ни Соболев так не думаем и на это не настраиваемся.

Он всегда показывает готовность играть, у него всегда максимальная самоотдача. Он много сделал во благо команды», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».