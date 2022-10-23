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    Тренер «Спартака»: Забили быстрый гол и неосознанно отдали мяч «Химкам»

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    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

    «Спартак» — «Химки»
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    «Спартак» — «Химки»

    Главный тренер команды Гильермо Абаскаль пропустил матч из‑за дисквалификации.

    «Как всем известно, футбол часто бывает полон парадоксов. Сегодня мы забили быстрый гол. И после этого бывает, что неосознанно отдаешь инициативу сопернику.

    Да, мы отдали мяч "Химкам", но сделали это немного больше, чем необходимо. Однако во втором тайме и по ходу встречи смогли направить игру в нужное русло.

    Шамар Николсон забил два мяча, также рады за ребят, которые впервые отличились: Павел Мелешин и Павел Маслов. Результат вполне закономерный.

    Не меняли Александра Соболева, чтобы не прервалась его результативная серия? Конечно, нет. Ни мы, ни Соболев так не думаем и на это не настраиваемся.

    Он всегда показывает готовность играть, у него всегда максимальная самоотдача. Он много сделал во благо команды», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

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