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    Гол Осимхена принес «Наполи» победу над «Ромой»

    «Рома» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Наполи
    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 81-й минуте Политано выполнил дальнюю передачу к правому краю штрафной, куда ворвался Осимхен, убежав от всех защитников и с острого угла пробил Патрисиу, вколотив мяч под дальнюю штангу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Наполи 0:1
    Гол: 0:1 Виктор Осимхен (80') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини (Стефан Эль-Шаарави, 82'), Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп (Матиас Винья, 82'), Бриан Кристанте, Mady Camara (Неманья Матич, 82'), Леонардо Спинаццола (Эльдор Шомуродов, 85'), Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 63') Наполи: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 75'), Пётр Зелиньски (Джанлука Гаэтано, 75'), Станислав Лоботка, Тангай Н'Домбеле (Элиф Элмас, 57'), Матиас Оливера, Жуан Жесус, Min-jae Kim, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Крис Смоллинг (22'), Ирвин Лосано (45 + 3'), Тангай Н'Домбеле (47'), Бриан Кристанте (51'), Jose Mourinho (58'), Luciano Spalletti (73'), Рожер Ибаньес (74'), Матиас Оливера (78'), Станислав Лоботка (79')

    «Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Наполи» примет на своем поле «Сассуоло», а «Рома» сыграет на выезде против «Вероны».

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