Бензема не поможет «Реалу» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Реала»рассказал о состоянии. По словам итальянца, игрок пропустит матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Он не будет готов ко вторнику, но я думаю он сыграет в воскресенье [с "Жироной"]. Я не беспокоюсь о нем, потому что это очень незначительное повреждение, которое возникло вчера. Соглашусь, что он [пока] не показывает свой максимум, но, когда он в форме и мотивирован, он остается для нас очень важным игроком. Впрочем, так глубина скамейки, которая у нас есть, позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не значит, что Карим не будет играть важную роль во второй половине сезона», — заявил Анчелотти после матча с «Севильей».

Матч между «Реалом» и «Лейпцигом» состоится 25 октября. У «сливочных» 10 очков после 4 туров. Они лидируют в группе F.