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    «Спартак» о дисквалификации Абаскаля: Эмоциональное, но корректное поведение не должно быть основанием для отлучения от футбола

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    Московский «Спартак» выступил с заявлением о дисквалификации главного тренера Гильермо Абаскаля.

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    Сегодня КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч за перепалку с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым во время дерби 13-го тура РПЛ, которое закончилось со счетом 2:2.

    «Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

    Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

    От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

    Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», — говорится в заявлении клуба.

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