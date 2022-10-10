Колосков: Больше факторов говорят о том, что игра с Боснией не состоится

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседание, на котором решит судьбу матча с россиянами, на 31 октября.
«Внутри [боснийской] федерации идет серьезная борьба. Часть членов выступают за проведение, часть — против. Футболисты тоже высказываются против матча.
С моей точки зрения, больше факторов говорят о том, что игра не состоится», — заявил Колосков в интервью РИА Новости.
Контрольный матч между сборными России и Боснии и Герцеговины должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября.