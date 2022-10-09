«Оренбург» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

Грозненскийпотерпел выездное поражение от(1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет на 28-й минуте открыли гости. Богосавац с левого фланга выполнил аккуратный заброс во вратарскую, где оренбуржцы не уследили за рывком Мохамеда Конате, который протолкнул мяч в сетку ворот.

На 52-й минуте Лукас Вера с правого фланга исполнил навес в штрафную, а Владимир Сычевой, оттеснив оппонента, даже без прыжка головой направил мяч в ворота.

На 68-й минуте справились грозненцы с подачей к воротам, но далеко мяч не выбили, Тимур Аюпов совершил подбор в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Ахмат 2:1 Голы: 0:1 Konate M. (28'), 1:1 Sychevoi V. (52'), 2:1 Ayupov T. (68') Оренбург: Ayupov T., Ektov A., Florentin G. (Vorobyev D., 84'), Gojkovic R., Kenyaykin A., Marin J. (Mansilla B., 46'), Pavlovets A. (Kaplenko K., 46'), Sivakov M., Stamatov M. (Malykh A., 78'), Sychevoi V., Vera L. (Poluyakhtov V., 90') Ахмат: Berisha B., Bogosavac M., Bystrov M., Karapuzov V., Kharin E. (Agalarov H., 71'), Konate M. (Iljin V., 63'), Oleynikov I., Shelia G., Shvets A., Timofeev A., Troshechkin A. Предупреждения: Berisha B. (41'), Shvets A. (74'), Gojkovic R. (76')

«Оренбург» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице (18 очков). «Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Оренбург» 15 октября на выезде сыграет против «Динамо». «Ахмат» в этот же день также в гостях встретится с «Краснодаром».