«Оренбург» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет на 28-й минуте открыли гости. Богосавац с левого фланга выполнил аккуратный заброс во вратарскую, где оренбуржцы не уследили за рывком Мохамеда Конате, который протолкнул мяч в сетку ворот.
На 52-й минуте Лукас Вера с правого фланга исполнил навес в штрафную, а Владимир Сычевой, оттеснив оппонента, даже без прыжка головой направил мяч в ворота.
На 68-й минуте справились грозненцы с подачей к воротам, но далеко мяч не выбили, Тимур Аюпов совершил подбор в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу.
«Оренбург» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице (18 очков). «Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.
В следующем туре «Оренбург» 15 октября на выезде сыграет против «Динамо». «Ахмат» в этот же день также в гостях встретится с «Краснодаром».