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    • «Наполи» победил «Кремонезе», у Хвичи ассист
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    «Наполи» победил «Кремонезе», у Хвичи ассист

    «Кремонезе» — «Наполи»: счет 1:4, обзор голов

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    В 9-м туре итальянской Серии А «Наполи» набрал 3 очка в гостях у «Кремонезе», выиграв со счетом 2:1.

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    Маттео Политано реализовал пенальти на 26-й минуте. Хозяева ответили точным ударом Сирила Дессерса в начале второй половины.

    Победный гол в составе «неаполитанцев» забил Джованни Симеоне. После него еще по голу на свой счет записали Ирвинг Лосано и Джованни Ди Лоренцо. В эпизоде с голом Лосано Хвича Кварацхелия отметился ассистом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кремонезе — Наполи 1:4
    Голы: 0:1 Маттео Политано (пенальти) (26'), 1:1 Сирил Дессерт (47'), 1:2 Джованни Симеоне (76'), 1:3 Ирвин Лосано (90 + 3'), 1:4 Матиас Оливера (90 + 6') Кремонезе: Андрей Раду, Леонардо Серникола, Matteo Bianchetti, Лука Лочошвили, Джакомо Квальята, Сантьяго Аскасибар (Даниэль Чофани, 80'), Суалихо Мейте, Лука Дзанимачча (Давид Окереке, 46'), Felix Afena-Gyan (Гонсало Эскаланте, 62'), Emanuele Valeri (Cristian Buonaiuto, 72'), Сирил Дессерт (Эмануэль Айву, 72') Наполи: Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори (Пётр Зелиньски, 73'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 73'), Тангай Н'Домбеле (Джованни Симеоне, 57'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 82'), Min-jae Kim, Амир Ррахмани (Leo Ostigard, 82'), Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Лука Дзанимачча (17'), Леонардо Серникола (69')

    Набрав 23 очка, «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе с 3 баллами находится на 19-й строчке.

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