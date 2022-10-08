Юран готов возглавить «Локомотив»: «Надо команду вытаскивать»

Бывший наставникпрокомментировал увольнение из «Локомотива» главного тренера командыи спортивного директора

«Хотел бы возглавить "Локомотив"? Поступит предложение — конечно, да! Я был в таких ситуациях не один раз.

Например, последняя ситуация с "Химками". Команда была обречена. Взял и сделал — "Химки" остались в чемпионате. Здесь знакомая ситуация.

Еще раз скажу, что соглашусь возглавить. Такой клуб как "Локомотив", да и ЦСКА, "Зенит", "Спартак", которые наверху в таблице.

Созванивался ли Александр Плутник со мной? Я бы сейчас это не хотел комментировать. Актуальная ли информация? Пока не хотел бы это обсуждать.

Мне болельщиков очень жалко. Большая армия болельщиков у московской команды. Жалко за этим наблюдать. Надо команду вытаскивать. Я уверен в этом», — сказал Юран Sport24.