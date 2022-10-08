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    Юран готов возглавить «Локомотив»: «Надо команду вытаскивать»

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    Бывший наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал увольнение из «Локомотива» главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Хотел бы возглавить "Локомотив"? Поступит предложение — конечно, да! Я был в таких ситуациях не один раз.

    Например, последняя ситуация с "Химками". Команда была обречена. Взял и сделал — "Химки" остались в чемпионате. Здесь знакомая ситуация.

    Еще раз скажу, что соглашусь возглавить. Такой клуб как "Локомотив", да и ЦСКА, "Зенит", "Спартак", которые наверху в таблице.

    Созванивался ли Александр Плутник со мной? Я бы сейчас это не хотел комментировать. Актуальная ли информация? Пока не хотел бы это обсуждать.

    Мне болельщиков очень жалко. Большая армия болельщиков у московской команды. Жалко за этим наблюдать. Надо команду вытаскивать. Я уверен в этом», — сказал Юран Sport24.

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