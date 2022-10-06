Черчесов поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша»высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Позади матч в чемпионате, где нам не повезло. После поражения в Кечкемете особо и не нужно было настраивать футболистов психологически на следующую игру. Я не любитель говорить о прошлом — нам нужно было наилучшим образом подготовиться ко встрече с "Црвеной Звездой".

В четверг мы встретимся с очень сильным соперником, чемпионом Сербии. Есть ещё 24 часа, чтобы подобрать правильную тактику и решить, кто на какой позиции сыграет.

Расклад в группе? Я не математик, а тренер. Да, у нас шесть очков, но мы должны быть готовы ко всему. Обе команды хотят заработать три очка в четверг. Для нас важно подойти оптимально к матчу, потому что на таком уровне нет легких соперников», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Календарь и таблица Лиги Европы

Матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» состоится в четверг, 6 октября, в Белграде. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.