«Марсель» — «Спортинг»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над лиссабонским— 4:1.

Всего 50 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт. Франсиску Тринкан получил мяч на правом фланге, неспешно сместился в центр, прошел вдоль линии штрафной и нанес точный обводящий удар в дальний угол.

На 13-й минуте провансальцы довольно курьезно отыгрались. Голкипер «Спортинга» Адан после передачи назад замешкался с выносом, в итоге мяч угодил в выставленную ногу Алексиса Санчеса и с рикошетом от штанги оказался в сетке.

На 16-й минуте Адан неудачно ввел мяч в игру, хозяева перехватили на чужой половине, Клосс исполнил подачу в штрафную, а Аман Арит, сыграв головой на опережение, поразил ближний угол ворот гостей.

На 23-й минуте «Спортинг» остался в меньшинстве и без основного голкипера Антонио Адана. Испанец не успел на перехват и сыграл рукой за пределами штрафной, прерывая полёт мяча, за что получил красную карточку. Вместо него вышел Франко Израэль Вибмер.

На 28-й минуте Арит исполнил угловой с левого фланга, Балерди опередил запоздавшего с выходом Израэля и головой вколотил мяч в сетку ворот «Спортинга».

На 85-й минуте Мбемба в очередной раз на дриблинге ворвался в штрафную «Спортинга», там мяч отскочил к Санчесу. Удар чилийца с угла вратарской отбил Израэль, однако на добивании Шансель Мбемба хладнокровно уложил круглого в дальний угол.