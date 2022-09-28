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    Радимов об Эшуорте в «Спартаке»: Про Абаскаля все кричали «Куда мы катимся?», а у чувака получается

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об англичанине Поле Эшуорте, который ранее на этой неделе был назначен на пост спортивного директор «Спартака».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Зависит от того, хороший ли это специалист или нет. Что касается его прошлого, такое, наверное, действительно имело место.

    Показателем является то, как назначали Абаскаля. Все кричали: "Что это такое, куда мы катимся?" А сейчас вроде ничего, у чувака получается.

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    • Давайте посмотрим на нововведения, которые Эшуорт привнесет. Мы все равно не узнаем, по каким критериям его взяли. Показателем будет его работа. Посмотрим, как все будут прогрессировать: и первая команда, и вторая.

    Какие-то шаги были предприняты правильно, какие‑то — нет. К остальному надо относиться по прошествии времени», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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