Радимов об Эшуорте в «Спартаке»: Про Абаскаля все кричали «Куда мы катимся?», а у чувака получается

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Зависит от того, хороший ли это специалист или нет. Что касается его прошлого, такое, наверное, действительно имело место.
Показателем является то, как назначали Абаскаля. Все кричали: "Что это такое, куда мы катимся?" А сейчас вроде ничего, у чувака получается.
Давайте посмотрим на нововведения, которые Эшуорт привнесет. Мы все равно не узнаем, по каким критериям его взяли. Показателем будет его работа. Посмотрим, как все будут прогрессировать: и первая команда, и вторая.
Какие-то шаги были предприняты правильно, какие‑то — нет. К остальному надо относиться по прошествии времени», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.