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    Сербия уверенно обыграла Норвегию, Швеция и Словения разошлись миром

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    Швеция на своем поле принимала сборную Словении в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

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    В этом поединке команды забивали в первом тайме. Счет был открыт словенцами на 28-й минуте, Беньямин Шешко выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар по воротам — 0:1. А уже на 42-й минуте матча Эмиль Форсберг прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот и тем самым вырвал ничью для Швеции — 1:1.

    Словения набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги В, а Швеция располагается на 4-м месте с 4-мя баллами в активе.

    В параллельном матче группы В Норвегия на своем поле принимала сборную Сербии и потерпела поражение от них со счетом 0:2.

    На 42-й минуте первого тайма Душан Влахович широко обработал сильную передачу Филипа Костича и закрутил мяч в левый нижний угол ворот. А на 54-й минуте встречи Иван Илич сделал голевой пас, а отличился Александр Митрович — 0:2.

    Сербия занимает первое место в Лиге В группе 4 набрав 13 очков, а Норвегия расположилась на 2-м месте с 10-ю баллами в активе.

    Так же сегодня, 27 сентября, сборная Албании принимала Исландию и команды обменявшись голами разошлись ничьей со счетом 1:1.

    Сборная Исландии уже на 11-й минуте осталась играть в меньшинстве. А на 35-й минуте матча Албания смогла выйти вперед — 1:0. А на 97-й минуте дополнительного времени Микаэль Андерсон смог вырвать ничью для своей команды — 1:1.

    Исландия занимает вторую строчку турнирной таблицы Лиги В 2 группы набрав 4 очка, а Албания занимает третье место и 2 балла в активе.

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