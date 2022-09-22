Черчесов: Если приходить в «Спартак», то делать его чемпионом

Главный тренер «Ференцвароша»высказался о возможном возвращении в

«Я не говорил раньше, что хочу вернуться в "Спартак". А сказал, что если в "Спартак" приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером "Ференцвароша"?

Работая в "Спартаке", думаешь о "Спартаке". Работая в сборной — о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок — оценили, сравнили, решили. Теперь "Ференцварош" тоже мой родной клуб, как и "Спартак", и "Легия".

Сегодня думаю только о том, как обыграть "Монако". У тренера контракт — до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное — не где и за сколько, а с кем.

У нас есть работа, которую мы выполняем, и мы всем нашим штабом целиком сосредоточены на ней. Венгрия — дружественная нам страна.

Мы бы не отказались от звания "чемпион России". Но мы же не в ресторане, где перед нами лежит меню. Принимаем ситуацию такой, какая она есть. У меня в планах никогда не было стать чемпионом Польши или Венгрии. Но это есть, так сложилось. Работаем в "Ференцвароше" и еще ни разу даже мельком не обсуждали, что будет дальше. Наше будущее — следующий матч», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.