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    Юран: Этот «Спартак» — крепкая команда, но не более того

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о выступлении «Спартака» в текущем сезоне.

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    В минувшее воскресенье «Спартак» выиграл у «Локомотива» (1:0). В турнирной таблице РПЛ после десяти туров красно-белые занимают пятое место.

    «Когда мы смотрим на них с серьезными соперниками, у команды не получается делать то, что они делают с более слабым "Оренбургом", "Факелом", "Крыльями Советов" и с "Локомотивом" в его нынешней ситуации.

    Но если брать матчи с "Динамо" или с "Ростовом", команде было очень сложно играть в свою игру. В матче с "Зенитом" все понятно — у соперников другой уровень футболистов и сыгранности.

    Скажу так: этот "Спартак" — крепкая команда. Но на сегодня не более того. Получается какое-то двоякое впечатление. Пока соперник ниже уровнем, "Спартак" смотрится хорошо, доминирует, забивает. И порой даже забивает много. Но как только соперник более качественный и крепкий — мы видим, что у "Спартака" есть явные проблемы.

    Там, где соперники "Спартака" выходят играть с позиции уверенности, силы, проявляют больше агрессии — тут у "Спартака" возникают проблемы. И до матча с "Локомотивом" мы в общем-то и видели эту картинку.

    Момент со столкновением Литвинова и Джикии? Я бы скорее сказал — некая расхлябанность. Когда оба центральных защитника под давлением пытаются одновременно сыграть и сохранить мяч, получаются такие моменты. Я бы не сказал, что Литвинов мало играл на поле с Джикией. Но он то играл опорного, то центрального. И тут пытались, как я понимаю, сыграть, сохранив мяч. Чтобы не упрощать игру, не выбивать его неизвестно куда. В результате тут небольшая травма, и хорошо, что только ей дело закончилось. Могла ведь и травма оказаться серьезнее, а еще мог и игрок соперника обокрасть. И тогда вообще было бы плохо дело. Тут иногда нужно играть попроще, чтобы избегать риска получить опасный момент», — приводит слова Юрана Rusfootball.

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