Дибала рассказал о взаимоотношениях с Моуринью

Футболист «Ромы»рассказал как ему работается и в каких он находится отношениях с тренером команды

«В Риме с "Ювентусом" мы побеждали со счётом 4:3, и тренер заменил меня. Моуринью подошёл ко мне на скамейку, чтобы поприветствовать, и сказал: "Ты феномен". Этот эпизод остался в моей голове, но я не мог тогда знать, что будет с перестройкой "Ювентуса".

Когда Моуринью позвонил мне в первый раз, то спросил, помню ли я тот момент. Я сказал: "Конечно, как я мог забыть. Запомнил это на всю жизнь. Это была честь". Тогда он ответил: "Теперь ты должен сделать это для меня". Жозе также звонил мне в последующие дни, и принять решение было легко.

Работать с ним тоже легко. С Жозе я разговариваю обо всём, он знает всех игроков, от элиты до третьего звена. У него есть группа людей, которые работают очень хорошо. Что меня удивило в Моуринью, так это его скромность, он относится ко всем одинаково.

Иногда Жозе может дать другое представление о том, что вы видите на поле. Потом я также увидел его сердитым… Я очень счастлив в "Роме", а когда ты счастлив, становится легче», — цитирует Дибалу Football Italia.

В шести встречах в рамках Серии А Дибала забил три мяча при двух ассистах. На «Стадио Олимпико» форвард переехал в статусе свободного агента.