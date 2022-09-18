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    «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол», «Бетис» одержал победу над «Жироной»

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    «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл против «Эспаньола» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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    Фрагмент матча

    В этом матче команды забивали только в первом тайме. На 17-й минуте Альваро Фернандес совершил ужасную ошибку и Александр Сорлот с легкостью забил гол — 1:0. Но уже на 19-й минуте встречи Экспосито смог сравнять счет — 1:1. И решающий гол в матче был забит на 29-й минуте Браисом Мендесом, который точно пробил низом по воротам в левый угол — 2:1.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Эспаньол 2:1
    Голы: 1:0 Александр Сёрлот (17'), 1:1 Эдуардо Экспозито (19'), 2:1 Брайс Мендес (29') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Хон Пачеко, Айэн Муньос, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Игор Субельдия, 89'), Давид Сильва (Мохамед-Али Чо, 83'), Микель Мерино, Александр Сёрлот, Take Эспаньол: Мартин Брайтвайт, Хоселу, Серхи Дардер, Vinicius de Souza Costa (Поль Лосано, 85'), Эдуардо Экспозито (Dani Gomez, 75'), Бриан Оливан, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Алейш Видаль, 75'), Серджи Гомес, Omar El Hilali (Хавьер Пуадо, 54'), Альваро Фернандес Предупреждения: Брайс Мендес (82'), Ариц Элустондо (84'), Александр Сёрлот (88')

    «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 10 очков, а «Эспаньол» располагается на 17-м месте с 4-я баллами в активе.

    В параллельном матче тура «Бетис» на своем поле принимал «Жирону» и смог одержать победу со счетом 2:1.

    Первый гол в матче был забит на 7-й минуте игроком «Жироны» Арно Мартинесом, который нанес четкий удар в нижний угол ворот — 0:1. И уже на 15-й минуте матча Борха Иглесиас выиграл битву характеров и сравнял счет — 1:1. А на 22-й минуте встречи гости этого поединка остались играть в меньшинстве после удаления Мичела. Решающий гол в матче был забит на 71-й минуте Снова Борхой Иглесиасом, который ударил точно в нижний угол ворот — 2:1.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Жирона 2:1
    Голы: 0:1 Martinez Arnau (7'), 1:1 Борха Иглесиас (пенальти) (15'), 2:1 Борха Иглесиас (71') Бетис: Руи Силва, Мартин Монтойя (Айтор Руйбаль, 55'), Херман Песселья (Эдгар Гонсалес, 80'), Луис Фелипе, Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Luiz Henrique (Виллиан Жозе, 65'), Серхио Каналес (Поль Акуоку, 81'), Родриго Эрнандес, Борха Иглесиас Жирона: Рейниер, Валентин Кастеллано (Мануэль Вальехо, 70'), Родриго Рикельме (Samuel Saiz, 70'), Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия (Joel Roca, 88'), Ориоль Ромеу Видаль, Martinez Arnau (Ян Коуту, 89'), Хуанпе, Бернардо Эспиноса (Тони Вилья, 80'), Santiago Bueno, Хуан Карлос Предупреждения: Бернардо Эспиноса (14'), Мигель Гутьеррес (82'), Ориоль Ромеу Видаль (87') Удаление: Маркос Мичел (22')

    «Бетис» занимает 3-е место в турнирной таблице набрав 15 очков, а «Жирона» располагается на 11-м месте с 7-ю баллами в активе.

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