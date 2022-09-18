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    В «Баварии» заявили, что полностью уверены в Нагельсмане

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о том, что клуб не планирует увольнять главного тренера Юлиана Нагельсманна.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.

    Конечно, мы все недовольны последними результатами в чемпионате. Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в бундеслиге», — цитирует Кана Bild.

    «Бавария» в рамках 7-го тура чемпионата Германии проиграла «Аугсбургу» (0:1) и впервые с февраля 2020 года не смогла забить в матче чемпионата Германии. Мюнхенский клуб не побеждает в бундеслиге на протяжении четырех матчей кряду впервые с 2001 года.

    Напомним, этим летом стан «Баварии» покинул Роберт Левандовски, перейдя в «Барселону». За восемь матчей во всех турнирах игрок успел забить забил 11 голов и отдал две голевые передачи. Руководство мюнхенского клуба на замену Левандовскому приобрело Садио Мане из «Ливерпуля». Сенегалец за 11 встреч во всех турнирах смог отличиться только пятью забитыми мячами.

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