«Эмполи» одержал выездную победу над «Болоньей»

на своем поле принималав рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма на 75-й минуте. Филиппо Бандинелли получил великолепную передачу в штрафной и точно низом пробил по центру ворот и тем самым принес победу «Эмполи» — 0:1.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Эмполи 0:1 Гол: 0:1 Филиппо Бандинелли (75') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Denso Kasius, 57'), Стефан Пош, Джон Лукуми, Андреа Камбьязо, Гари Медель (Михел Эбишер, 79'), Йерди Схаутен (Эмануэл Вигнато, 79'), Риккардо Орсолини (Джошуа Зиркзее, 88'), Роберто Сориано (Николас Домингес, 57'), Муса Бэрроу, Марко Арнаутович Эмполи: Мартин Сатриано (Nicolo Cambiaghi, 57'), Сэм Ламмерс, Недим Байрами (Лиам Хендерсон, 65'), Филиппо Бандинелли (Jacopo Fazzini, 79'), Рэзван Марин (Альберто Грасси, 65'), Николас Хаас (Марко Пьяца, 79'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Ardian Ismajli, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Альберто Грасси (89'), Лиам Хендерсон (90 + 2'), Denso Kasius (90 + 3'), Николас Домингес (90 + 5'), Jacopo Fazzini (90 + 6')

«Эмполи» поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А набрав 7 очков, а «Болонья» располагается на 15-м месте с 6-ю баллами в активе.