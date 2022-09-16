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    Головин объяснил поражение «Монако» от «Ференцвароша» в ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Монако Ференцварош
    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал причины поражения команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Чем объяснить поражение от "Ференцвароша"? Думаю, что мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали.

    Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать. Из-за этого "Ференцварошу" было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного.

    В каких-то моментах не хватило везения — как тогда, когда Якобс с трех метров не забил. Вратарь хорошо сыграл. Где-то свежести, может, не хватило — очень много матчей, и тяжело проводить 90 минут на топовом уровне. И в целом играли далеко не на своем уровне — потому такой результат», — цитирует россиянина пресс-служба монегасков.

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