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    Абаскаль — о матче с «Факелом»: Мы победили дома, не пропустили — это важно

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Факела» (3:0).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Помимо положительного результата есть несколько позитивных моментов. Мы победили дома, не пропустили — это важно.

    Сегодня голами отличились три нападающих. Это добавляет нам уверенности.

    В футболе не бывает легких матчей. Ребята показали высокий уровень готовности. Были футболисты, которые давно не играли 90 минут.

    Это позволяет нам создавать внутреннюю конкуренцию, что немаловажно. Это поднимает общий уровень команды.

    Мы должны забыть об этой победе и готовиться к последнему матчу в чемпионате перед паузой», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

    После двух туров «Спартак» набрал шесть очков и единолично возглавил турнирную таблицу группы В.

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