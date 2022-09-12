Мостовой: Начинаем видеть тот «Спартак», который привыкли видеть. Теперь вопросы к Абаскалю

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал футболистов и главного тренера «Спартака»после неудачного матча с(2:4) в девятом туре РПЛ.

«Очередной слабый матч "Спартака". Удивительно, что проиграли "Динамо", "Зениту" и "Ростову" — командам, которые наверху. Не стал бы их связывать, хотя приходится.

"Зениту" проиграли по всем статьям. Отговорка Абасакаля была, что закономерно отдали мяч "Зениту". В чем закономерность, никогда не понимал.

После "Ростова" ощущение, что "Спартак" начинает немного теряться, как и главный тренер. Когда все было хорошо, все начали восхвалять Абаскаля, якобы он там что-то построил. Я с первого тура говорил, что там ничего строить не надо — человек пришел в готовую команду.

Мы видим, что выбыл Мозес, Мартинс, Зиньковский, Литвинов — начинает нервотрепка. Мы начинаем видеть тот "Спартак", который привыкли видеть. Строить там ничего не надо. Вопросы к Абаскалю теперь», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.