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    Мостовой: Начинаем видеть тот «Спартак», который привыкли видеть. Теперь вопросы к Абаскалю

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал футболистов и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после неудачного матча с «Ростовом» (2:4) в девятом туре РПЛ.

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    «Очередной слабый матч "Спартака". Удивительно, что проиграли "Динамо", "Зениту" и "Ростову" — командам, которые наверху. Не стал бы их связывать, хотя приходится.

    "Зениту" проиграли по всем статьям. Отговорка Абасакаля была, что закономерно отдали мяч "Зениту". В чем закономерность, никогда не понимал.

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    • После "Ростова" ощущение, что "Спартак" начинает немного теряться, как и главный тренер. Когда все было хорошо, все начали восхвалять Абаскаля, якобы он там что-то построил. Я с первого тура говорил, что там ничего строить не надо — человек пришел в готовую команду.

    Мы видим, что выбыл Мозес, Мартинс, Зиньковский, Литвинов — начинает нервотрепка. Мы начинаем видеть тот "Спартак", который привыкли видеть. Строить там ничего не надо. Вопросы к Абаскалю теперь», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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