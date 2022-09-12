Матчи 8-го тура АПЛ и игру «Арсенала» в Лиге Европы могут перенести из-за похорон Елизаветы II

Английскаярассматривает возможность переноса матчей восьмого тура.

По информации The Telegraph, проведение ближайших матчей находится под угрозой из-за нехватки полиции в связи с подготовкой траурных мероприятий и похорон королевы Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября.

Кроме того, по этой же причине, возможно, придется перенести домашний матч лондонского «Арсенала» и ПСВ Эйндховен в Лиге Европы, который запланирован на 15 сентября.

Напомним, АПЛ на прошлой неделе перенесла матчи седьмого тура. Позже стало известно, что матч группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Наполи» состоится не 13, а 14 сентября.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97‑м году жизни. Власти Великобритании объявили десятидневный национальный траур.