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    «Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы

    «Ростов» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 9 тура РПЛ. Встреча состоится в 18:45 мск.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Ростов»:
    • Основа: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
    • Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.

    «Спартак»:
    • Основа: Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.
    • Запасные: Максименко, Шитов, Волков, Рассказов, Маслов, Иванников, Классен, Пруцев, Шитов, Мелёшин.

    У «Спартака» небольшой перевес по коэффициентам — 3.10 и 2.40 соответственно. LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на игру. Он доступен здесь.

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