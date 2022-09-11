«Ростов» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 9 тура РПЛ. Встреча состоится в 18:45 мск.

«Ростов»: Основа : Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко. Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.

«Спартак»: Основа : Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.

: Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев. Запасные: Максименко, Шитов, Волков, Рассказов, Маслов, Иванников, Классен, Пруцев, Шитов, Мелёшин.

У «Спартака» небольшой перевес по коэффициентам — 3.10 и 2.40 соответственно. LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на игру. Он доступен здесь.