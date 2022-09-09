Комбаров: Я благодарен Федуну за годы в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака»высказался по поводу уходас поста президента московского клуба.

«Когда узнал новость, первая мысль — благодарность. Думаю, ему надо сказать спасибо за проведенные годы в клубе. За строительство стадиона. Сколько он вложил души, денег в команду.

Было очень много хороших моментов, которые порой перекрывал негатив. Но при нем "Спартак" взял чемпионство, Кубок, Суперкубок.

Хотелось бы, чтобы это происходило почаще. Но получилось так, как получилось. Я ему благодарен за эти годы в Спартаке», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.