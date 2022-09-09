Кварацхелия — лучший игрок месяца в Серии А

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Футболист получит награду перед матчем «Наполи» — «Специя».
В голосовании футболист опередил Пауло Дибалу («Рома»), Тена Копмейнерса («Аталанта»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Душана Влаховича («Ювентус»).
В августе грузинский футболист забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету пять игр в нынешнем сезоне итальянского чемпионата, где он забил четыре гола и отдал одну передачу.
Ранее Кварацхелию признали лучшим игроком по итогам месяца по версии Ассоциации футболистов Италии (AIC).