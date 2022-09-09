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    Кварацхелия — лучший игрок месяца в Серии А

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    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в Серии A, сообщает официальный сайт лиги.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Футболист получит награду перед матчем «Наполи» — «Специя».

    В голосовании футболист опередил Пауло Дибалу («Рома»), Тена Копмейнерса («Аталанта»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Душана Влаховича («Ювентус»).

    В августе грузинский футболист забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету пять игр в нынешнем сезоне итальянского чемпионата, где он забил четыре гола и отдал одну передачу.

    Ранее Кварацхелию признали лучшим игроком по итогам месяца по версии Ассоциации футболистов Италии (AIC).

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